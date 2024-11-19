بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

بلدية إربد تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة

3 ساعات ago
بلدية إربد تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة

وطنا اليوم:قالت مديرة المشاريع الهندسية ببلدية إربد الكبرى المهندسة تهاني هزايمة إن البلدية ماضية بتأهيل الشوارع الحيوية في المدينة، بعد أن الانتهاء من شارع الرازي الذي وصلت كلفة تعبيده وتجهيزه نصف مليون دينار.
وأضافت هزيمة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن تعبيد شارع الرازي وتجهيزه كان أمرا ضروريا لتسهيل تنقل المواطنين وتخفيف الازدحام؛ حيث يعد الشارع طريقا حيويا يمتد من “اربد مول” إلى مجمع الغور الجديد.
وأشارت إلى أنه تمت إضافة نظام لتصريف مياه الأمطار في شارع الرازي، لمنع حدوث فيضانات وتجمعات مياه في الشوارع والأحياء، وستضيف البلدية جدارا استناديا وجزيرة وسطية إلى الطريق.
وأضافت أن تعبيد الطرق يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والأسواق، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للسكان ويعزز التنمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي لوقف عدوان الاحتلال على غزة

22:13

بالفيديو.. مباراة الأردن والكويت (الأردن1-الكويت-0)

21:24

بدء مباراة الأردن والكويت ضمن تصفيات كأس العالم

21:17

هكذا ردت الملكة رانيا على شاب طلب منها “رخصة قيادة”

20:48

كتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي تقترب من المنطقة بشكل مبكر

20:39

مع تزايد الأعداد.. البرلمان المصري يقر قانون لجوء الأجانب الجديد

20:23

الملكة تزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

20:03

مجلس التعليم العالي يجدد تعيين الدكتور إسماعيل الحنطي رئيسا لجامعة الحسين التقنية

20:01

Orange Jordan Offers 40 University Scholarships through YO Platform

19:58

بعد الضوء الأخضر الأميركي.. أوكرانيا تنفذ أول هجوم بصواريخ أتاكمز

19:50

أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي

19:44

وزارة التربية تطلق قناتها على واتساب وتوسع منصاتها الرقمية

وفيات
وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرضأمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024