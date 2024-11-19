أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي

وطنا اليوم:للسنة الثالثة على التوالي، تواصل أورنج الأردن دعمها للرحلة التعليمية للطلاب من خلال منصة YO للشباب، بتقديم منح جامعية لـ 40 طالباً وطالبة، بقيمة 777 ديناراً، وذلك بعد استكمالهم لعملية تقديم الطلبات للحصول على المنحة عبر المنصة.

وتأتي هذه الحملة التي تطلقها الشركة كل عام في ظل دعمها المتواصل للشابات والشباب في مختلف المراحل التعليمية والحياتية لتتجاوز كونها مزود لحلول الاتصالات لتكون شريكاً للشباب في مساراتهم المختلفة.

وشددت أورنج الأردن على أهمية هذه الخطوة التي تركز من خلالها على تلبية اهتمامات الشباب من خلال تقديم خطوط تسهم في تغطية احتياجاتهم التعليمية وتسرع من وتيرة دخول العصر الرقمي، عن طريق إنترنت عالي السرعة مدعوم بتقنية الجيل الخامس، بالإضافة إلى خصومات من محلات التجزئة والمطاعم، وتمكينهم من الاستماع إلى الموسيقى من خلال أنعامي بلس، ويضاف ذلك إلى تعزيز التعليم وتطوير مهاراتهم وتهيئتهم لسوق العمل عبر عدد من الدورات والبرامج التدريبية المجانية المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إجراء السحب للإعلان عن الطلاب الذين سيحصلون على هذه المنح في مقر وزارة الصناعة والتجارة في 9 كانون الأول 2024.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.