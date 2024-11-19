الملك والرئيس البولندي يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب

وطنا اليوم:تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب نفذته قوات العمليات الخاصة، والقوات الخاصة البولندية، في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

واستمع جلالته والرئيس البولندي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز عن فرضيات التمرين الذي يحاكي طبيعة التحديات الأمنية في الإقليم.

واشتمل التمرين، الذي يأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، على عمليات مكافحة إرهاب، واقتحام مناطق مأهولة، وتأمين وإخلاء رهائن بعد إجراء عمليات مسح ثلاثي الأبعاد، ومتابعة الأهداف المعادية من خلال المراقبات الأرضية، باستخدام تقنيات متقدمة.

وتضمن التمرين استخدام طائرات مسيرة، وطائرات من جناح الاستطلاع الجوي، للتعامل مع الأهداف المعادية في منطقة العمليات، وبإسناد من فريق القناصين والطائرات العمودية.

وأشاد جلالة الملك والرئيس البولندي بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية للمشاركين في التمرين، وبقدرتهم على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية.

وفي نهاية التمرين، جرى استعراض لقوة الواجب الخاص المشتركة الأرضية والجوية من فرق المهام الخاصة.

وقلّد الرئيس البولندي، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن الحنيطي وسام الاستحقاق لجمهورية بولندا/ وسام الضابط للاستحقاق من الدرجة الرابعة، تقديرا لإسهاماته في تعزيز التعاون العسكري بين الأردن وبولندا، بحضور السفير البولندي في الأردن لوسيان كاربينسكي.