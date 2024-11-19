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النواب والأعيان: ملتزمون بالرقابة لضمان تنفيذ مسارات التحديث

4 ساعات ago
النواب والأعيان: ملتزمون بالرقابة لضمان تنفيذ مسارات التحديث

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، التزام المجلسين بالرقابة لضمان تنفيذ مسارات التحديث.
وشددا، خلال لقاء هنّأ فيه الفايز، رئيس مجلس النواب بمناسبة فوزه بثقة أعضاء المجلس، على أن مضامين خطاب العرش السامي ستكون خارطة الطريق التي يسير وفقها المجلسان لتحقيق الأهداف الوطنية، وبما يلبي تطلعات المواطنين.
وأكد الفايز والصفدي أن مجلسي الأعيان والنواب سيعملان بكل جهد وإخلاص ومسؤولية لإرساء قواعد عمل وممارسات برلمانية، يكون التنافس فيها على البرامج والأفكار وأساسها النزاهة، بما يعبر عن مصالح وأولويات الدولة.


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