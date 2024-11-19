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حسان ورئيس بولندا يبحثان التعاون المشترك وتطورات الأحداث في غزة ولبنان

4 ساعات ago
حسان ورئيس بولندا يبحثان التعاون المشترك وتطورات الأحداث في غزة ولبنان

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، الثلاثاء في رئاسة الوزراء، رئيس جمهورية بولندا، أندريه دودا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد، الدبلوماسية، الثقافة، السياحة، والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الشركات ورجال الأعمال من الجانبين.
كما تناولت المناقشات أهمية بناء شراكات استراتيجية تستفيد من موقع الأردن واتفاقياته التجارية الحرة التي تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية، ومن خبرات بولندا الصناعية والتقنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الكبرى التي يعمل الأردن على تنفيذها، مثل مشروعات المياه والنقل والبنية التحتية، والتي تشكل فرصًا استثمارية واعدة.
على صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك الجهود المبذولة لوقف الحرب في غزة ولبنان، وضمان استمرارية وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام إلى سكان غزة. كما تم التأكيد على ضرورة دعم وكالة الأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تفويضها الأممي.
حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، عبدالله العدوان، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، بصفته رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، بالإضافة إلى أعضاء الوفد المرافق لرئيس جمهورية بولندا.


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