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منتخب فلسطين يفرض التعادل على كوريا الجنوبية

4 ساعات ago
منتخب فلسطين يفرض التعادل على كوريا الجنوبية

وطنا اليوم:شهدت مواجهة المنتخب الفلسطيني ونظيره الكوري الجنوبي، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مباراة مثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في لقاء أُقيم على ستاد “عمان الدولي “

القنبر يمنح الأسبقية لفلسطين
بدأ المنتخب الفلسطيني المباراة بثقة وجرأة، حيث اعتمد المدرب على خطة محكمة تمزج بين التوازن الدفاعي والانطلاقات السريعة في الهجوم.
وجاءت اللحظة الأبرز للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 12، عندما نجح المهاجم زيد القنبر في تسجيل هدف مبكر لينفرد بحارس كوريا الجنوبية ويضع الكرة في الشباك وسط فرحة عارمة بين لاعبي وجماهير “الفدائي”.

سون هيونغ مين يعيد التوازن لكوريا
رد المنتخب الكوري الجنوبي سريعًا، وبعد مرور أربع دقائق فقط من هدف فلسطين، تمكن النجم سون هيونغ مين، قائد المنتخب الكوري، من تعديل النتيجة في الدقيقة 16.
وجاء هدف سون بعد هجمة منظمة بدأت من وسط الميدان، حيث تسلم كرة عرضية رائعة من زميله لي كانغ إن، قبل أن يسددها بقوة في شباك الحارس رامي حمادة ، الذي لم يتمكن من التصدي لها.
رغم التوقعات التي كانت تصب في مصلحة كوريا الجنوبية نظرًا لفارق الإمكانيات والخبرة، إلا أن المنتخب الفلسطيني قدم أداءً دفاعيًا بطوليًا وحافظ على تماسكه أمام الهجمات الكورية المتتالية.


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