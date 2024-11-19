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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي الجربا والخرابشة والنعيمات

5 ساعات ago
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي الجربا والخرابشة والنعيمات

وطنا اليوم_عمان- 19 تشرين الثاني 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى قبيلة شمر/ الجربا، بوفاة حمود بن دحام الجربا/شمر، وإلى عشيرة الخرابشة بوفاة سالم حمدان الخرابشة، شقيق النائب سليمان الخرابشة، وإلى عشيرة النعيمات بوفاة الحاجة إيمان عواد النعيمات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وقبيلة شمر وعشيرتي الخرابشة والنعيمات، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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