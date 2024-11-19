اغتيال قائد منظومة القذائف الصاروخية المتوسطة في حزب الله

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله علي توفيق الدويك.

وقال جيش الاحتلال في بيان الثلاثاء، إن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت الاثنين في كفرجوز بجنوب لبنان، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية.

وأضاف أن الطائرات الحربية تمكنت من القضاء على علي توفيق الدويك، قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله”.

ونوه الى أن الدويك كان يتولى قيادة منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى منذ شهر سبتمبر 2024، خلفا لقائد المنظومة السابق الذي تمت تصفيته، وكان مسؤولا عن إطلاق أكثر من 300 قذيفة صاروخية باتجاه أراضي دولة إسرائيل، بما في ذلك منطقة حيفا ووسط تل أبيب