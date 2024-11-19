بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اغتيال قائد منظومة القذائف الصاروخية المتوسطة في حزب الله

19 نوفمبر 2024
اغتيال قائد منظومة القذائف الصاروخية المتوسطة في حزب الله

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله علي توفيق الدويك.
وقال جيش الاحتلال في بيان الثلاثاء، إن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت الاثنين في كفرجوز بجنوب لبنان، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية.
وأضاف أن الطائرات الحربية تمكنت من القضاء على علي توفيق الدويك، قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله”.
ونوه الى أن الدويك كان يتولى قيادة منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى منذ شهر سبتمبر 2024، خلفا لقائد المنظومة السابق الذي تمت تصفيته، وكان مسؤولا عن إطلاق أكثر من 300 قذيفة صاروخية باتجاه أراضي دولة إسرائيل، بما في ذلك منطقة حيفا ووسط تل أبيب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي لوقف عدوان الاحتلال على غزة

22:13

بالفيديو.. مباراة الأردن والكويت (الأردن1-الكويت-0)

21:24

بدء مباراة الأردن والكويت ضمن تصفيات كأس العالم

21:17

هكذا ردت الملكة رانيا على شاب طلب منها “رخصة قيادة”

20:48

كتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي تقترب من المنطقة بشكل مبكر

20:39

مع تزايد الأعداد.. البرلمان المصري يقر قانون لجوء الأجانب الجديد

20:31

بلدية إربد تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة

20:23

الملكة تزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

20:03

مجلس التعليم العالي يجدد تعيين الدكتور إسماعيل الحنطي رئيسا لجامعة الحسين التقنية

20:01

Orange Jordan Offers 40 University Scholarships through YO Platform

19:58

بعد الضوء الأخضر الأميركي.. أوكرانيا تنفذ أول هجوم بصواريخ أتاكمز

19:50

أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي

وفيات
وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرضأمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024