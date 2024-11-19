المكتب الدائم للنواب يسمي أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن مضامين خطبة العرش السامي ستشكل خارطة طريق يهتدي بها المجلس في إطار عمل جماعي غايته المصلحة الوطنية العليا.

حديث الصفدي جاء لدى ترؤسه اليوم الثلاثاء أول اجتماع للمكتب الدائم، موجها باسم المكتب وجميع أعضاء مجلس النواب تحية الفخر والاعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، وإلقائه خطاب العرش السامي.

وقرر المكتب تسمية أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش السامي بناء على تنسيبات الكتل النيابية، تمهيدا لإقرار الصيغة من المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.

كما بحث المجلس أولوياته في المرحلة المقبلة، بهدف تقديم عمل برلماني يلبي طموحات وتطلعات الأردنيين.

وتوافق المكتب على أن يتم عقد جلسات المجلس يومي الاثنين والأربعاء الساعة 10.30 صباحا، مؤكدا أنه سيتم تطبيق النظام الداخلي فيما يتعلق بالغياب دون عذر لأعضاء المجلس.

وحضر الاجتماع: النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني لرئيس المجلس أحمد الهميسات، ومساعدا رئيس المجلس هدى نفاع ومحمد المراعية.