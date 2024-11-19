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البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة

19 نوفمبر 2024
البترول الوطنية: أكثر من 300 بئر سيتم حفرها لتطوير حقل الريشة

وطنا اليوم:قال المدير العام لشركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، الثلاثاء، إن الشركة تبحث مع الحكومة والشركاء المعنيين لتغيير وتعديل الدراسات والخطط الموجودة حتى تتناسب المخرجات والأرقام الجديدة لكميات الغاز الموجودة في حقل الريشة.
وأشار الخصاونة إلى أن خطة الشركة للأعوام 2024-2029 تتضمن حفر 70 بئرا، 26 منها ضمن المناطق التطويرية، لإنتاج 150 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد في عام 2029، بدلاً من 45 مليون قدم مكعب يتم إنتاجها اليوم، فيما تعتبر بقية الآبار استكشافية لأن منطقة الدراسة كانت تغطي 3400 كيلومترا.
وبين الخصاونة أن غالبية الآبار التي سيتم حفرها ستتجاوز 300 بئر خلال فترة التطوير وصولا إلى الإنتاج المستهدف.


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