وزير الطاقة: أعمال التأهيل والحفر للآبار ستحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات.

وزير الطاقة: الحكومة تسعى لإيصال غاز الريشة إلى مختلف المدن الصناعية في المملكة

وزير الطاقة: الحكومة بصدد إنشاء خط غاز من الريشة إلى منطقة الخناصري بطول 320 كم لربطه بخط الغاز العربي

وزير الطاقة: دراسة نقل إحدى محطات الكهرباء إلى منطقة الريشة

وطنا اليوم:كشفت التقديرات التأشيرية لكميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من حقل الريشة بحدها المتوسط إلى وجود 4.675 تريليون قدم مكعب، وذلك بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.

وقال الخرابشة في مؤتمر صحفي مشترك عقد الثلاثاء، إن كميات الغاز الموجودة في حقل الريشة تدعو للتفاؤل لكنها تُقرأ مع الجدوى الاقتصادية لها لتقييم حجم الإضافة المتوقعة للاقتصاد، لافتا إلى أن أعمال التاهيل والحفر للآبار ستحتاج لسنوات واستثمارات بالمليارات.

وبين الخرابشة أن الدراسات على حقل الريشة بدأت في شباط 2022 لتقدير الاحتياطي من الغاز، حيث تضمنت الدراسة تصنيفات عليا ودنيا ومتوسطة،

وأشار إلى أن معامل استخراج الاحتياطي يتراوح بين 30% كأقل تقدير بكمية مستخرجة 2.835 ترليون قدم مكعب، و43% كأعلى تقدير بكمية مستخرجة 6.350 ترليون قدم مكعب مضيفا أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في المتوسط يقدر بـ 11.990 ترليون قدم مكعب، بمعامل استخراج نسبته 39% (أي ان الكمية المتوقع استخراجها تبلغ 4.675 ترليون قدم مكعب).

ولفت إلى أن استغلال الغاز الطبيعي المتوفر يتطلب تنفيذ برنامجا تطويريا لحفر الآبار وبناء منشأت إنتاجية وخطوط انابيب لنقل الغاز، وقد يمتد لسنوات ويتطلب استثمارات مالية كبيرة.

وبين الخرابشة أن الحكومة بصدد إنشاء خط غاز من الريشة إلى منطقة الخناصري بطول 320 كم لربطه بخط الغاز العربي، إذ تهدف الحكومة لإيصال غاز الريشة إلى مختلف المدن الصناعية في المملكة، مبينا أن أهميته ذلك تكمن في توفير مصدر بديل وأقل كلفة للطاقة للصناعات القائمة في المناطق الصناعية (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) وتمكينها من المنافسة وفتح أسواقا جديدة وزيادة الإنتاج عبر فتح خطوط إنتاج جديدة وتوفير فرص عمل أكثر للأردنيين.

ولفت إلى دراسة نقل إحدى محطات الكهرباء إلى منطقة الريشة، لحرق كمية أكبر من الغاز، والاستفادة من الكميات المستخرجة وتسريع الاستفادة منها.

وأكد أن شركة البترول الوطنية تعمل على تطوير وتحديث خطتها الاستراتيجية لاستغلال الغاز الطبيعي المتوفر في حقل الريشة بهدف بناء المنشآت الإنتاجية وخطوط نقل الغاز وتسريع وتكثيف عمليات حفر الآبار.

وزير الطاقة، أوضح أن خطة سيتم تنفيذها العام المقبل، تشمل حفر 8 آبار في منطقة الريشة.