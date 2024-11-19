انتخاب الخطيب عضوًا مستقًلا في مجلس إدارة الدستور

وطنا اليوم:انتخب الزميل الكاتب والنقابي المهندس مدحت الخطيب عضوا مستقلا في مجلس إدارة صحيفة الدستور ، وقد شغل الزميل الخطيب عضوية مجلس إدارة صحيفة الدستور للدورة الماضية ممثلا لنقابةالمهندسين ، وكان كذلك رئيس للجنة الإعلامية لنقابة المهندسين لأكثر من دورة، وعضو منتخب في مجلس شعبة هندسة المناجم والتعدين، وعضو منتخب للهيئة المركزية للنقابة ، وعضو ورئيس للعديد من اللجان النقابية، وهو كاتب في صحيفةالدستور ،وللعديد من المواقع الإلكترونية الأردنية والعربية ، والمهندس الخطيب خبيرا دوليا معتمدا في مجال الطيران، وهو أول مهندس أردني حاصل على شهادة الإعتماد في فحص المواد اللاتلافية، وهو كذلك عضو اللجنة الاستشارية لقسم هندسة الطيران في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ، وعضو سابق وممثلا عن المجتمع المحلي في جامعة الإسراء…ورئيس مجلس إدارة الشركة الاهلية للمشاريع