50 شهيدا و110 مصابين في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و110مصابين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 410 على القطاع إن هناك ضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان منذ 7 تشرين الأول العام الماضي إلى 43972 شهيدا و104008 مصابين.