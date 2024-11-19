إدارة الترخيص : بدء العمل بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها الأربعاء

وطنا اليوم:تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات صباح الأربعاء العمل بقرار مجلس الوزراء بإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها واستقبال المراجعين والتسهيل عليهم.

وتدعو إدارة الترخيص المواطنين المستفيدين من قرار الإعفاء مراجعتها خلال أوقات الدوام الرسمي وفي أقسامها ومحطاتها كافّة العاملة في الأقسام الثابتة، أو المحطات المتنقلة، أو المحطات المتنقلة العاملة بعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.

وأكّدت إدارة الترخيص جاهزيتها لتقديم خدماتها وفق أفضل السبل، والتسهيل على المراجعين، انسجاماً مع القرار الهادف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، وتحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.