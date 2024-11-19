اعتماد النقابة اللوجستية الأردنية لتقديم دبلوم الفياتا الدولي

وطنا اليوم:حصلت النقابة اللوجستية الأردنية على اعتمادية منظمة الفياتا الدولية لتنظيم برنامج دبلوم الفياتا الدولي لوسطاء الشحن Freight Forwarding Diploma.

وقال رئيس النقابة نبيل الخطيب، إن هذا الدبلوم يعد أول برنامج شامل ومتكامل يغطي أنماط الشحن والتجارة والخدمات اللوجستية كافة، ويسهم في رفع كفاءة شركات الشحن والملاحة واللوجستيات.

وأضاف أن هذه الاعتمادية تأتي كثمرة لجهود النقابة ومجموعة من خيرة المدربين المتخصصين في مجالات الشحن المختلفة واللوجيستيات الذين عملوا على مدى فترة سنة متواصلة في تحضير المواد والخطط الدراسية العلمية وفق معايير منظمة الفياتا والعلمية الاكاديمية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة العاملين إلى مستوى متقدم من الحداثة في تطبيق المعايير الدولية، كما سيحظى بدعم من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية من خلال دعم الطلبة المشاركين.

ولفت إلى أن الحصول على اعتمادية البرنامج يمثل إنجازا نوعيا للنقابة ودورها في تطوير صناعة الشحن واللوجستيات، كونه دبلوما مميزا في قطاع الشحن والنقل، حيث ستمنح النقابة شهادات دبلوما في تخصص اللوجيستيات وسلاسل التزويد والامداد.

وأوضح الخطيب أن قطاع اللوجستيات والشحن البري والبحري والجوي ستستفيد من البرنامج سواء داخل المملكة أو بعض دول الجوار، ما ينعكس إيجابا على أعمال القطاع وخدمته التي يقدمها.

والفياتا هي الاتحاد الدولي لوسطاء ووكلاء الشحن الدولي، إضافة إلى كونها منظمة غير حكومية تأسست عام 1926، ومقرها العاصمة فيينا، وتمثل صناعة الشحن والنقل بالعالم وتضم بعضويتها 40 ألفا من شركات الشحن والخدمات اللوجستية في 150 بلدا من ضمنها الأردن.

وتأسست النقابة، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية، وتحتفظ بعضوية منظمة الفياتا منذ سنوات.