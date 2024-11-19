بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

محافظة إربد تحتل المرتبة الأولى بكميات إنتاج زيت الزيتون

19 نوفمبر 2024
محافظة إربد تحتل المرتبة الأولى بكميات إنتاج زيت الزيتون

وطنا اليوم:ارتفعت كميات إنتاج زيت الزيتون خلال الشهر الأول من الموسم الحالي 2024، بنسبة 32.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من الموسم الماضي 2023.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الثلاثاء، حول كميات زيت الزيتون التي تم إنتاجها خلال الفترة 15-10 إلى 15-11 من هذا الموسم 2024، إن كمية زيت الزيتون المنتجة منذ بدء الموسم بلغت 12 ألف طن مقارنةً مع 9.1 ألف طن تم إنتاجها في الشهر الأول من الموسم الماضي.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لكميات إنتاج زيت الزيتون، احتلت محافظة اربد المرتبة الأولى من بين المحافظات، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة في معاصر المحافظة نحو 6 آلاف طن، تلتها محافظة عجلون، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة في المعاصر نحو 1.4 ألف طن، وجاءت البلقاء في المرتبة الثالثة، حيث بلغت كميات الزيت المنتجة في معاصر المحافظة نحو 1.15 ألف طن خلال الشهر الأول من الموسم الحالي.
وستصدر دائرة الإحصاءات العامة تقريراً آخر للشهر المقبل، فيما ستصدر النتائج النهائية عند انتهاء موسم عصر الزيتون.
ويذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسحاً سنويا لمعاصر زيت الزيتون منذ عام 2008، بالتعاون مع وزارة الزراعة، من خلال زيارات أسبوعية طوال موسم عصر الزيتون، بهدف جمع كل البيانات المتعلقة بكميات إنتاج الزيت، ويأتي هذا التعاون ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، لتعزيز الجهود المبذولة في ضمان توحيد الرقم الإحصائي الوطني وتكوين رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، للمساهمة في وضع رؤية وقرارات مستقبلية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي لوقف عدوان الاحتلال على غزة

22:13

بالفيديو.. مباراة الأردن والكويت (الأردن1-الكويت-0)

21:24

بدء مباراة الأردن والكويت ضمن تصفيات كأس العالم

21:17

هكذا ردت الملكة رانيا على شاب طلب منها “رخصة قيادة”

20:48

كتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي تقترب من المنطقة بشكل مبكر

20:39

مع تزايد الأعداد.. البرلمان المصري يقر قانون لجوء الأجانب الجديد

20:31

بلدية إربد تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة

20:23

الملكة تزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

20:03

مجلس التعليم العالي يجدد تعيين الدكتور إسماعيل الحنطي رئيسا لجامعة الحسين التقنية

20:01

Orange Jordan Offers 40 University Scholarships through YO Platform

19:58

بعد الضوء الأخضر الأميركي.. أوكرانيا تنفذ أول هجوم بصواريخ أتاكمز

19:50

أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي

وفيات
وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرضأمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024