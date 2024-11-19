محافظة إربد تحتل المرتبة الأولى بكميات إنتاج زيت الزيتون

وطنا اليوم:ارتفعت كميات إنتاج زيت الزيتون خلال الشهر الأول من الموسم الحالي 2024، بنسبة 32.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من الموسم الماضي 2023.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الثلاثاء، حول كميات زيت الزيتون التي تم إنتاجها خلال الفترة 15-10 إلى 15-11 من هذا الموسم 2024، إن كمية زيت الزيتون المنتجة منذ بدء الموسم بلغت 12 ألف طن مقارنةً مع 9.1 ألف طن تم إنتاجها في الشهر الأول من الموسم الماضي.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لكميات إنتاج زيت الزيتون، احتلت محافظة اربد المرتبة الأولى من بين المحافظات، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة في معاصر المحافظة نحو 6 آلاف طن، تلتها محافظة عجلون، حيث بلغت كمية زيت الزيتون المنتجة في المعاصر نحو 1.4 ألف طن، وجاءت البلقاء في المرتبة الثالثة، حيث بلغت كميات الزيت المنتجة في معاصر المحافظة نحو 1.15 ألف طن خلال الشهر الأول من الموسم الحالي.

وستصدر دائرة الإحصاءات العامة تقريراً آخر للشهر المقبل، فيما ستصدر النتائج النهائية عند انتهاء موسم عصر الزيتون.

ويذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسحاً سنويا لمعاصر زيت الزيتون منذ عام 2008، بالتعاون مع وزارة الزراعة، من خلال زيارات أسبوعية طوال موسم عصر الزيتون، بهدف جمع كل البيانات المتعلقة بكميات إنتاج الزيت، ويأتي هذا التعاون ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية، لتعزيز الجهود المبذولة في ضمان توحيد الرقم الإحصائي الوطني وتكوين رؤية واضحة لتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، للمساهمة في وضع رؤية وقرارات مستقبلية.