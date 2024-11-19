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ارتفاع أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

19 نوفمبر 2024
ارتفاع أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

وطنا اليوم:ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا في التسعيرة الثانية، الثلاثاء، إلى 53.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.30 دينارا لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، استقر أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.40 دينارا و47.40 دينارا على التوالي.


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