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الخارجية القطرية: قادة حماس غير موجودين بالدوحة

19 نوفمبر 2024
الخارجية القطرية: قادة حماس غير موجودين بالدوحة

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مؤكدا أن الدوحة “لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية”.
وأضاف الأنصاري أن قادة فريق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتفاوض غير موجودين في الدوحة حاليا ويتنقلون بين عواصم مختلفة.
وأشار المتحدث إلى أن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم ستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.
وقال ان الدوحة مستعدة لاستئناف المفاوضات في حال وجود جدية من قبل الأطراف


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