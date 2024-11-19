ورشة توعوية للشركات الصناعية حول المنافع التأمينية للضمان الاجتماعي

وطنا اليوم_نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية يوم أمس الاثنين ، ورشة توعوية حول المنافع التأمينية للضمان الاجتماعي التي يقدمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضورعدد من ممثلي الشركات الصناعية.

واشتملت الورشة على التعريف بأهمية الضمان الاجتماعي، وشرح حول نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي من الأجر وأثرها على التغطية التأمينية وآلية احتساب الأجورالخاضعة للضمان، وكذلك تعريف بالتأمينات الرئيسية التي يغطيها الضمان الاجتماعي وتشمل (تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة ، تأمين اصابات العمل ، تأمين الأمومة ، تأمين التعطل عن العمل).

كما شهدت الورشة التعريف ببرنامج استدامة ++، الذي أطلقته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بهدف توسعة شمول المستفيدين من مظلة الضمان ودعم العاملين في المنشآت الصغيرة والذين يتقاضون رواتب أقل من 500 دينار ، حيث أوضح المتحدثون بأن هذا البرنامج سيكون موجها في مرحلته الأولى للمنشآت التي تشغل عشرة عمال فأقل، حيث سيتم تقديم مبلغ (400) دينار للعاملين في هذه المنشآت خلال فترة البرنامج ، ممن تنطبق عليهم شروط الإستفادة منه، إضافة إلى تقديم دعم جزء من قيمة الاشتراكات للمنشآت، وسيتم النظر في توسيع شريحة المستفيدين من هذا البرنامج خلال الفترة المقبلة، ويهدف البرنامج الى المساهمة في إنتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال دعم الاشتراكات الشهرية وحوافز الشمول للعمال الأردنيين وغير الأردنيين، ذكوراً وإناثاً، بما في ذلك اللاجئين، وهو برنامج مدعوم من المملكة المتحدة وهولندا والنرويج، وبإدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبدعم فني من منظمة العمل الدولية.

وفي نهاية الورشة أجاب كل من المحاضرين حسام السعدي ، محمد الخليلي ، إيمان ابورجب وسناء الخانجي على أسئلة الحضور .