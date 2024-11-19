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استشهاد فلسطينيين بقصف الاحتلال لمنزل جنوب جنين

19 نوفمبر 2024
استشهاد فلسطينيين بقصف الاحتلال لمنزل جنوب جنين

وطنا اليوم:استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم الثلاثاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بقذائف “الأنيرجا” خلال محاصرته في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، شمال الضفة الغربة المحتلة.
واقتحمت القوات معززة من جيش الاحتلال فجرا، مدينة جنين ومخيمها، ونفذت عمليات هدم وتجريف للطرقات وجرف البنى التحتية وسط اشتباكات ضارية، بينما حاصرت قوة خاصة منزلا في قرية مثلث الشهداء.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن عددا كبيرا من الآليات العسكرية اقتحم المدينة من حاجز الجلمة العسكري، وانتشرت في عدة أحياء وعند مدخل المخيم، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال الخاصة في محيط المنزل المحاصر في قرية مثلث الشهداء.
وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 32 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضّفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون وعمال فلسطينيون.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وقلقيلية، وجنين، ورام الله، وطوباس، وطولكرم.
فيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام محافظة جنين ومخيمها، يرافقها عمليات تنكيل وتدمير واسعة، في منازل المواطنين والبنية التحتية.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغ أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة.
يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.


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