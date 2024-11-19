بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إعفاء المركبات المنتهية الترخيص لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات

19 نوفمبر 2024
إعفاء المركبات المنتهية الترخيص لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31/12.

كما تضمَّن القرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، خلال مدَّة أقصاها 31/12.

ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من مالكي المركبات المنتهي ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص، ويستهدف القرار أيضا تحقيق السلامة المرورية والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:17

الصفدي يؤكد ضرورة إطلاق جهد دولي لوقف عدوان الاحتلال على غزة

22:13

بالفيديو.. مباراة الأردن والكويت (الأردن1-الكويت-0)

21:24

بدء مباراة الأردن والكويت ضمن تصفيات كأس العالم

21:17

هكذا ردت الملكة رانيا على شاب طلب منها “رخصة قيادة”

20:48

كتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي تقترب من المنطقة بشكل مبكر

20:39

مع تزايد الأعداد.. البرلمان المصري يقر قانون لجوء الأجانب الجديد

20:31

بلدية إربد تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة

20:23

الملكة تزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

20:03

مجلس التعليم العالي يجدد تعيين الدكتور إسماعيل الحنطي رئيسا لجامعة الحسين التقنية

20:01

Orange Jordan Offers 40 University Scholarships through YO Platform

19:58

بعد الضوء الأخضر الأميركي.. أوكرانيا تنفذ أول هجوم بصواريخ أتاكمز

19:50

أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي

وفيات
وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرضأمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024