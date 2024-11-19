بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الحبس 15 عاما لمتهمين اقتنوا مواد تي ان تي وزعموا أنها مخدرة

19 نوفمبر 2024
الحبس 15 عاما لمتهمين اقتنوا مواد تي ان تي وزعموا أنها مخدرة
وطنا اليوم:كشفت مداهمة نفذها فريق من مكافحة المخدرات لمنازل 3 متهمين، عن ضبط مواد مفرقعة (TNT)، داخل منازلهم في عمان التي تم تفتيشها بناء على معلومات بحيازتهم مواد مخدرة.
ودانت محكمة بداية عمان الجنائية المتهمين الثلاثة حسب قرار الحكم بجناية اقتناء مواد مفرقعة، وقضت بحبسهم بالأشغال الشاقة 15 عاما، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية للمحاكمة.
كذلك أيدت محكمتا استئناف عمان والتمييز قرار محكمة عمان الجنائية، والذي جاء فيه أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات عن وجود مواد مخدرة في منزل اثنين من المتهمين، وبعد مداهمة المنزل تم العثور على مادة غريبة، اعتقد فريق مكافحة المخدرات للوهلة الأولى أنها مادة مخدرة، حيث تم ضبط المادة وإرسالها إلى المختبر الجنائي، لتكون المفاجأة أنها مادة مفرقعة (TNT).
وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا أنهم اشتروها على أساس أنها مادة مخدرة من متهمين آخرين في مدينة المفرق، وذلك في معرض الدفاع عن أنفسهم، وأنه لم يكن لديهم علم أنها مادة مفرقعة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن ذلك لا يعفيهم من التهمة المنسوبة إليهم، خاصة وأنهم لم يقدموا أية بيّنات تثبت أنهم اشتروها على أساس أنها مادة مخدرة.
وبرأت المحكمة 4 متهمين، منهم 3 أشقاء يقطنون في مدينة المفرق، لعدم وجود أدلة كافية بحقهم، والذين كانوا متهمين بأنهم قد باعوا المتهمين الثلاثة المادة المفرقعة.
وأظهر تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة هي مادة شديدة الانفجار والاشتعال وتعتبر من المواد العسكرية وتتأثر بالمصدر الحراري.

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:13

بالفيديو.. مباراة الأردن والكويت (الأردن1-الكويت-0)

21:24

بدء مباراة الأردن والكويت ضمن تصفيات كأس العالم

21:17

هكذا ردت الملكة رانيا على شاب طلب منها “رخصة قيادة”

20:48

كتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي تقترب من المنطقة بشكل مبكر

20:39

مع تزايد الأعداد.. البرلمان المصري يقر قانون لجوء الأجانب الجديد

20:31

بلدية إربد تعيد تأهيل شوارع حيوية في المدينة

20:23

الملكة تزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

20:03

مجلس التعليم العالي يجدد تعيين الدكتور إسماعيل الحنطي رئيسا لجامعة الحسين التقنية

20:01

Orange Jordan Offers 40 University Scholarships through YO Platform

19:58

بعد الضوء الأخضر الأميركي.. أوكرانيا تنفذ أول هجوم بصواريخ أتاكمز

19:50

أورنج الأردن تقدم 40 منحة جامعية عبر YO للشباب للسنة الثالثة على التوالي

19:44

وزارة التربية تطلق قناتها على واتساب وتوسع منصاتها الرقمية

وفيات
وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرضأمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024