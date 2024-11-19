الحبس 15 عاما لمتهمين اقتنوا مواد تي ان تي وزعموا أنها مخدرة

وطنا اليوم:كشفت مداهمة نفذها فريق من مكافحة المخدرات لمنازل 3 متهمين، عن ضبط مواد مفرقعة (TNT)، داخل منازلهم في عمان التي تم تفتيشها بناء على معلومات بحيازتهم مواد مخدرة.

ودانت محكمة بداية عمان الجنائية المتهمين الثلاثة حسب قرار الحكم بجناية اقتناء مواد مفرقعة، وقضت بحبسهم بالأشغال الشاقة 15 عاما، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية للمحاكمة.

كذلك أيدت محكمتا استئناف عمان والتمييز قرار محكمة عمان الجنائية، والذي جاء فيه أن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات عن وجود مواد مخدرة في منزل اثنين من المتهمين، وبعد مداهمة المنزل تم العثور على مادة غريبة، اعتقد فريق مكافحة المخدرات للوهلة الأولى أنها مادة مخدرة، حيث تم ضبط المادة وإرسالها إلى المختبر الجنائي، لتكون المفاجأة أنها مادة مفرقعة (TNT).

وبالتحقيق مع المتهمين اعترفوا أنهم اشتروها على أساس أنها مادة مخدرة من متهمين آخرين في مدينة المفرق، وذلك في معرض الدفاع عن أنفسهم، وأنه لم يكن لديهم علم أنها مادة مفرقعة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن ذلك لا يعفيهم من التهمة المنسوبة إليهم، خاصة وأنهم لم يقدموا أية بيّنات تثبت أنهم اشتروها على أساس أنها مادة مخدرة.

وبرأت المحكمة 4 متهمين، منهم 3 أشقاء يقطنون في مدينة المفرق، لعدم وجود أدلة كافية بحقهم، والذين كانوا متهمين بأنهم قد باعوا المتهمين الثلاثة المادة المفرقعة.

وأظهر تقرير المختبر الجنائي أن المادة المضبوطة هي مادة شديدة الانفجار والاشتعال وتعتبر من المواد العسكرية وتتأثر بالمصدر الحراري.