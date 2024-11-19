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الأمانة لسائقي المركبات العمومية : إصدار وتجديد كرت الإتجاه إلكترونيا

4 دقائق ago
الأمانة لسائقي المركبات العمومية : إصدار وتجديد كرت الإتجاه إلكترونيا

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، عن تحديث نظام إصدار وتجديد كرت الإتجاه للمركبات العمومية وربطها مع إدارة الترخيص ومكاتب التكسي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لأمانة عمان وفق ما اعلن مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان الكبرى.
وقال إنه وبتوجيهات من أمين عمان ولغايات تجويد خدمات نقل الركاب ولغايات تفعيل دور مكاتب التكسي في تعزيز الرقابة من خلال المتابعة الحقيقة لوسائل نقل الركاب المرخص لهم وهم “التكسي” تم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وهم ادارة الترخيص ودائرة تكنولوجيا المعلومات في امانة عمان لتوسيع الخدمة الموجودة سابقا.
وأضاف انه واعتبارا من هذا الاسبوع ستصبح طلبات التجديد كاملة من خلال مكاتب التكسي ومنحها صلاحية تجديد التراخيص، حيث اصبحت الخدمة متاحة على موقع امانة عمان، بحيث بامكان المواطن ان يجدد كرت الاتجاه وهو في منزله.
وتاليا شرح مفصل لطريقة الحصول على خدمة إصدار وتجديد كرت الاتجاه:


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