تراجع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0,7% خلال الشهر الماضي

وطنا اليوم:تراجعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة -0,7% خلال شهر تشرين الأول الماضي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للشهر ذاته.

وفي تقرير البنك الدولي، سجل مؤشر الأسعار في الأردن ارتفاعا “طفيفا جدا” بنسبة0,1% في أيلول، بعد أن ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.

التقرير، أشاد بما أكدت الإحصاءات العامة بتحقيق “تقدم كبير” في مجال الاكتفاء الذاتي من الغذاء، استعدادا لإطلاق مرصد الأمن الغذائي الأردنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، كما أشاد بإطلاق أمانة عمان الكبرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول مركز تدريب للزراعة الحضرية في الأردن، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في ظل تأثيرات تغير المناخ.

ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) لشهر تشرين الأول الماضي، بنسبة 0.76% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وفق التقرير الشهري، الذي رصد ارتفاعا تراكميا للأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

كما رصد تقرير التضخم لشهر أيلول الماضي ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 1.01% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعاً للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.65% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

عالميا؛ لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. إذ تجاوزت نسبة التضخم 5% في 70% من البلدان المنخفضة الدخل (أقل بـ 6.2 نقطة مئوية)، و47.8% من البلدان المتوسطة الدخل المنخفضة (أقل بـ 3.0 نقطة مئوية)، و36% من البلدان المتوسطة الدخل المرتفعة (أقل بـ 2.0 نقطة مئوية)، و9.1% من البلدان المرتفعة الدخل (أعلى بـ 0.2 نقطة مئوية).

وبالقيمة الحقيقية، تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 59.8% من البلدان الـ 164 التي تتوفر عنها البيانات.