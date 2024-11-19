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نتنياهو يوجه انتقادات لاذعة لبايدن

5 ساعات ago
نتنياهو يوجه انتقادات لاذعة لبايدن

وطنا اليوم_وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد شهرين؛ بسبب موقفه من الحروب في غزة ولبنان و”إسرائيل”.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة عاصفة في الكنيست الإسرائيلي، إذ إن عدداً من نواب المعارضة قاطعوا كلمته، كذلك وجه عدد من ذوي الأسرى في غزة انتقادات حادة لنتنياهو، وهو ما دفع قوات الأمن إلى إخراجهم من المنصة المخصصة للجمهور.

وقال نتنياهو في الجلسة: “كانت الولايات المتحدة تتحفظ وتقترح علينا عدم دخول غزة. وكانت لديها تحفظات بشأن دخول مدينة غزة وخان يونس، والأهم من ذلك أنها عارضت بشدة الدخول إلى رفح”.

 

وأضاف: “أخبرني الرئيس بايدن أنه إذا دخلنا، فسنكون وحدنا. وقال أيضًا إنه سيوقف شحنات الأسلحة المهمة إلينا. وهذا ما فعله. وبعد بضعة أيام، ظهر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وكرر نفس الأشياء وقلت له – سنقاتل بأظافرنا”.

 

وانتقد نتنياهو أيضاً الموقف الأميركي بعد الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على “إسرائيل”.

 

وقال: “مجددا، أخبرنا صديقنا أنه لا داعي للرد. وقلت إن الجلوس وعدم الرد أمر غير مقبول، وقمنا بالرد”.

 

واحتجزت الولايات المتحدة شحنة واحدة من القنابل زنة ألفي رطل، في وقت سابق خوفا من استخدامها في أماكن مكتظة بالمدنيين في غزة، بحسب تقارير أميركية سابقة.


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