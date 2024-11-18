تفاصيل مسودة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان

وطنا اليوم– وافق لبنان وحزب الله على مسودة مقترح وقف إطلاق النار التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، من السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، بحسب ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني علي حسن خليل، مساء الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر- فضلت عدم ذكر اسمها-، أن السفيرة الأميركية التقت الخميس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مضيفة أنّها عرضت “مقترحاً أميركياً من 13 نقطة”.

وأشارت إلى أنّ “بري طلب مهلة ثلاثة أيام” لدراسة المقترح، موضحة أن الجانب الإسرائيلي “لم يعلن موقفه منه بعد”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنه “في حال تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فإنّ الولايات المتحدة وفرنسا ستعلنان ذلك في بيان”.

وتقود فرنسا والولايات المتحدة جهود وقف إطلاق النار، بين “إسرائيل” وحزب الله، فيما يدرس لبنان مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أنّه “سيكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، وسيبدأ لبنان بنشر الجيش على الحدود”.

وكشفت قناة “كان” العبرية من جانبها، عن بعض تفاصيل مسودة اتفاق التسوية، مشيرة إلى أن المقترح يقضي بوضع 5 آلاف جندي لبناني بالمناطق الجنوبية للدولة، وتعهد من الاحتلال بعدم مهاجمة لبنان، وإعادة ترسيم الحدود البرية بين الدولتين.

ويتضمن المقترح، بحسب هيئة البث التزام حزب الله و”إسرائيل” بقرار مجلس الأمن 1701، وانتشار الجيش اللبناني كقوة مسلحة وحيدة في جنوب لبنان، بجانب قوات “اليونيفيل”.

وينصّ القرار الدولي 1701 على انسحاب “إسرائيل” الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

كما يشمل المقترح منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، وأن بيع أي أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.

كما يتضمن منح القوى الأمنية اللبنانية صلاحيات “الإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة والتي تنتج الأسلحة، وتفكيكها وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق”.

ووفقا لهيئة البث، يتضمن المقترح الأميركي كذلك انسحاب “إسرائيل” من جنوب لبنان خلال 7 أيام ليحل محلها الجيش اللبناني تحت إشراف دولي. إضافة إلى نزع سلاح المجموعات المسلحة جنوب نهر الليطاني خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.

ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد 3516 شخصاً على الأقل في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ميدانيا، قال حزب الله في بيانات عدة تشير إلى أن مقاتليه استهدفوا برشقات صاروخية تجمعات لقوات الاحتلال جنوبي بلدة الخيام.