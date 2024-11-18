بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

20 ساعة من عمليات العزل والتطويق والإطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بالكرك

18 نوفمبر 2024
20 ساعة من عمليات العزل والتطويق والإطفاء للسيطرة على حريق مصنع كرتون بالكرك

وطنا اليوم_سيطرت مرتبات دفاع مدني الكرك بدعم واسناد من شرطة وقوات درك الكرك على حريق لساحة خارجية خاصة بأحد مصانع الكرتون بعد 20 ساعة من عمليات العزل والتطويق انتهت ظهر اليوم بالسيطرة الكاملة على الحريق.

وبين العقيد مصعب الدعجة مدير دفاع مدني الكرك في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وفور تلقي غرفة العمليات بلاغ مساء أمس حول وجود حريق ( لبالات كرتون) بالساحة الخارجية لأحد المصانع تحركت جميع الكوادر باتجاه المصنع بدعم وإسناد من شرطة ودرك الكرك .

و أشار إلى أنَ الحريق جاء على هنجر لمصنع مساحته 2000 متر مربع، ويحتوي على ساحة خارجية تبلغ حوالي 4 دونمات، والمصنع يقوم بعملية كبس الكرتون ووضعه على شكل بالات ليتم نقله لاحقا لمصانع إعادة التدوير وأن الكمية الموجودة كانت تتراوح بين ال 40 وال 50 طُن.

ونوه إلى مشاركة ما يزيد عن 21 آلية في إخماد الحريق حيث نفذت فور وصولها إلى مكان الحريق الإجراءات المعيارية من حيث تقسيم المصنع إلى ثلاثةِ قطاعات ليتم عزل الهنجر عن الساحة الخارجية لأنَّ النار قد انتقلت من الساحة الخارجية إلى الداخلية.

ولفت إلى أن المرتبات وباستخدام مُعدات السلامة العامة وال(fire kit) وأجهزة التنفس استطاعت الوصول إلى الداخل بالرغم من كثافة الدخان، مما مكنهم من السيطرة على الحريق ومنعه من الامتداد إلى كامل داخل الهنجر لتقليل الخسائر المادية قدر الإمكان، واستخدمت خلالها الجرافات (اللودرات) في عملية تقليب الجمر المتكتل وإعادة إخماده مرة أخرى.

#الامن_العام #الاردن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:22

الأمانة لسائقي المركبات العمومية : إصدار وتجديد كرت الإتجاه إلكترونيا

10:10

تراجع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0,7% خلال الشهر الماضي

10:00

وفاة و4 اصابات بحوادث مختلفة على طرق داخلية وخارجية

09:55

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية

09:43

روسيا وتعديل العقيدة النووية.. ما وراء الإعلان الأكثر حسما

09:26

مقتل مستوطنة وإصابة 30 آخرين إثر سقوط صاروخ شرق حيفا

06:23

نهب قافلة مساعدات إغاثية في قطاع غزة والأمم المتحدة توضح التفاصيل

05:11

“استبشروا خيرا”..بري أمضى ساعتين في غرفة مغلقة موصولة هاتفيا مع واشنطن وباريس وخرج مبتسما

04:35

نتنياهو يوجه انتقادات لاذعة لبايدن

03:05

واشنطن بوست: عصابات تسرق مساعدات غزة وتعمل بمناطق سيطرة إسرائيل

02:02

تفاصيل مسودة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان

01:45

قراءة لخطاب العرش السامي الاول في المئوية الثانية للملك عبد الله الثاني

وفيات
وفيات الاثنين 18-11-2024وفاة الناشط الأردني أيمن العلي بعد صراع مع المرضأمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة اللهوفيات الأحد 17-11-2024وفيات الجمعة 15-11-2024