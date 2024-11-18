طقس العرب: تقدم كميات من السحب الماطرة نحو شمال المملكة

وطنا اليوم:توقع موقع طقس العرب، بناء على صور الأقمار الصناعية أن يستمر تقدم السُحب الماطرة نحو مناطق مختلفة من شمالي الأردن خلال الساعات المقبلة.

وقال طقس العرب، في تحديث بشأن الأحوال الجوية عند الساعة 4:00 مساء، إن الطقس يكون متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم، مع هطول زخات من الأمطار على العديد من المناطق الشمالية، وتشمل محافظات إربد وعجلون وجرش، وقد تؤدي إلى حدوث تجمعات مائية.

وأشار إلى أن سحبا منخفضة ملامسة لسطح الأرض قد تعبر، مما يؤدي إلى تشكل الضباب فوق قمم المرتفعات الجبلية الشمالية، بما فيها طريق إربد – عمان.

وتستمر حالة الطقس الثلاثاء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع أجواء مائلة للبرودة. وتشهد مناطق شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، خاصة في شمال المملكة. وتهب الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

الطقس ليلاً

مع ساعات المساء، يصبح الطقس غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في معظم المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة من المطر شمال المملكة. وفي ساعات الليل المتأخرة، يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتبقى الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات الجوية

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

الابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة التي تشهد هطول الأمطار.

خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار في المناطق الشرقية.

نرجو من المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة الجوية.