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ماذا قال العرموطي بعد خسارته انتخابات رئاسة النواب

18 نوفمبر 2024
ماذا قال العرموطي بعد خسارته انتخابات رئاسة النواب

وطنا اليوم:قال النائب صالح العرموطي موجها حديثه لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: أعدك أيها الأخ والمحترم والمقدر الذي ما كنت يوما الا مع الوطن وأمنه واستقراره وما شاهدناه في الدورات الماضية الا دليل قاطع على قربك من الجميع.
وأضاف العرموطي الذي تنافس مع الصفدي على رئاسة مجلس النواب: إن الصفدي لم ينحاز لأي جهة من الجهات واقول هذا بصدق وأمانة ولذلك أعدك أن لا تكون بيننا خصومة وأن ننفتح على الجميع.
ووجّه العرموطي التحية للمقاومة الفلسطينية، فقال: “تحية إعزاز للمقاومة الباسلة في غزة وفلسطين التي تدافع عن الأرض والعرض والمسرى والأسرى بالدم والصواريخ في ظلّ غياب العدالة الدولية والانسانية، وقد اهتزت المؤسسة القانونية لهول المجازر والمذابح التي ارتكبت بحقّ الأهل في فلسطين، وكلّ ذلك في ظلّ صمت عربي واسلامي ودولي ظالم”.
وكان الصفدي فاز برئاسة مجلس النواب بحصوله على ٩٨ صوتا نقابل ٣٧ صوتا للعرموطي.


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