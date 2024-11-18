أمنية توقع اتفاق شراكة استراتيجية مع Scandiweb لتعزيز تجربة العملاء عبر الإنترنت

وطنا اليوم:في إطار سعيها المتواصل لتقديم تجربة رقمية مُحسّنة ومطورة لعملائها، أعلنت شركة أمنية عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع Scandiweb – العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتجربة والحلول الرقمية – بهدف تطوير منصة تجارة إلكترونية متطورة لأمنية وتوفير خدمات رقمية مبتكرة ضمن بيئة إلكترونية ديناميكية وسهلة الاستخدام.

وستُمكّن المنصة المطورة عملاء أمنية من التمتع بتجربة تسوق سهلة وآمنة عبر الإنترنت، حيث ستعمل Scandiweb، من خلال خبرتها الواسعة في مجال تطوير حلول التجارة الإلكترونية، على تصميم وتطوير منصة عصرية تلبي احتياجات عملاء أمنية وتُعزز تفاعلهم مع خدمات الشركة.

وستوفر المنصة الجديدة مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك طرق دفع آمنة، توصيات مخصصة، وتصفح سلس، مما يعزز من التزام أمنية بالريادة والابتكار في سوق شديد التنافسية، حيث سيتيح هذا التعاون الارتقاء بالتجارب الرقمية للعملاء، وزيادة تفاعلهم، وتعزيز ولائهم.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه عن اعتزازه بهذه الشراكة، وقال: “تمثل شراكتنا مع Scandiweb الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا لتطوير منصاتنا الرقمية بما يلبي احتياجات عملائنا المتزايدة في العالم الرقمي”، موضحاً أن التحول نحو التجارة الإلكترونية لم يعد مجرد توجه، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات السوق وسلوكيات المستهلكين المتغيرة.”

وأضاف خلدون سويدان، رئيس الدائرة التجارية في أمنية: “من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تقديم تجربة تسوق إلكتروني تتسم بالمرونة والسهولة، مما يعزز من ارتباط عملائنا بنا ويزيد من رضاهم. إن تعاوننا مع Scandiweb، يعزز مكانتنا في سوق الاتصالات ويتيح لنا تقديم خدمات متطورة تسهم في تعزيز ثقة عملائنا بخدماتنا. نحن على يقين أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا المستقبلية وتعزيز ريادتنا في السوق.”

من جانبه، قال أنطونز سابيركو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركةScandiweb : “سعداء لتعاوننا مع شركة أمنية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في الأردن. ونُقدّر هذه الثقة عاليا، ونتطلع إلى العمل مع فريقها لتطوير منصة تجارة إلكترونية تُلبي تطلعات عملائها، مبيناً أن Scandiweb ستسخّر خبراتها الواسعة في مجال تطوير حلول التجارة الإلكترونية لضمان تقديم منصة عصرية وفعّالة تُسهم في تعزيز مكانة أمنية الريادية في السوق.”

من المُتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تعزيز تجربة العملاء عبر الإنترنت، وتوفير بيئة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام. كما ستُساعد أمنية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق.