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الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني

18 نوفمبر 2024
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني

وطنا اليوم:فاز النائب مصطفى الخصاونة، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بالتركية، بعد انسحاب النائب أحمد القطاونة، كما فاز النائب أحمد الهميسات بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بالتزكية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، برئاسة أحمد الصفدي، مساء اليوم الاثنين.


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