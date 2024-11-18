تجارة الاردن : التعاون مع الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم_عمان 18 تشرين الثاني-أكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق، أن القطاع التجاري والخدمي حريص على التعاون مع الحكومة ومختلف المؤسسات لضمان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، لتحقيق النمو الاقتصادي.

وعبر الحاج توفيق في بيان، اليوم الاثنين، عن تقدير القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة للمضامين الاقتصادية التي جاءت في خطاب العرش السامي خلال افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، مؤكدا أن جلالته حدد أولويات الأردن الاقتصادية بالمرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت ان جلالة الملك ابرز في الخطاب ضرورة تحديث القطاع العام لضمان تقديم خدمات حكومية كفؤة وفعّالة، وناقش دور القطاع الخاص في هذه التحولات، فضلاً عن استراتيجيات توفير فرص العمل وتمكين الشباب.

واشار إلى أن المملكة تمتلك إمكانات بشرية وعلاقات دولية يمكن استغلالها بشكل أفضل لدعم الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن التحديث الاقتصادي يتطلب استثمار هذه الإمكانات بفعالية لضمان معدلات نمو مرتفعة.

وقال الحاج توفيق ان أحد المحاور المهمة التي أشار إليها جلالة الملك في خطابه كان تمكين الشباب وتهيئتهم لوظائف المستقبل، مشددا على ضرورة تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة ولا سيما بمجالات التكنولوجيا و الابتكار.

وأكد أن هذا التوجه يعتبر خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات السوق المحلية من الكفاءات المتخصصة، وبالتالي دعم القطاع الخاص الذي يعتمد على قوى عاملة مبدعة وقادرة على المنافسة في السوق العالمية.

وشدد الحاج توفيق على ان الاستثمار في تدريب الشباب وتطوير مهاراتهم هو من العوامل الحاسمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في المستقبل.