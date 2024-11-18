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الخدمات الطبية الملكية تطلق قناة خاصة على واتساب

ساعتين ago
الخدمات الطبية الملكية تطلق قناة خاصة على واتساب

وطنا اليوم:أطلقت الخدمات الطبية الملكية، الاثنين، قناة خاصة على تطبيق واتس اب من خلال الرابط التالي :
Follow the Jordanian Royal Medical Services

https://whatsapp.com/channel/0029Vax9BMn42DcoXmuGCy3L
وتتيح هذه القناة للمشتركين فيها الاطلاع أولا بأول على كافة الأخبار والنشاطات والفعاليات والإعلانات المتعلقة بالخدمات الطبية الملكية، لا سيما الإنجازات الطبية والجراحية وغيرها.
ويأتي إطلاق هذه القناة ضمن جهود الخدمات الطبية الملكية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز قنوات الاتصال والتواصل مع أبناء الوطن، واطلاعهم على كل ما هو جديد وبالسرعة الممكنة


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