النواب يقرؤون الفاتحة على ارواح شهداء غزة

وطنا اليوم:افتتح مجلس النواب العشرين دورته العادية الاولى اليوم الاثنين، بقراءة الفاتحة على ارواح شهداء قطاع غزة وفلسطين والأمة العربية.

جاء ذلك خلال ترؤس النائب مجحم الصقور الجلسة الاولى للنواب بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الاولى لمجلس الامة.

ووصف الصفور الذي ترأس المجلس كونه الأقدم في النيابة بين زملائه، وصف رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمجرم