النائب القطامين: المهندس إذا سمحت

وطنا اليوم:احتج النائب رائد القطامين على مناداته بالسيد خلال المناداة على اسماء النواب لأداء القسم الدستوري تحت القبة في الجلسة الاولى التي عقدت اليوم الاثنين.

وطلب القطامين مناداته بالمهندس بدلا من السيد مخاطبا أمين عام المجلس بقوله “إذا سمحت بالنسبة للاسم المهندس.. وحتى في المكاتب”.

وأعاد أمين عام المجلس بالمناداة عليه “سعادة المهندس رائد طاهر حمدان القطامين”، فيما علق رئيس المجلس بالجلسة الاولى النائب مجحم الصقور بقوله “والنعم بالمهندس”.