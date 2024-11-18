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التزام حكومي بتحقيق حياة كريمة لكبار السن من خلال استراتيجيات شاملة

3 ساعات ago
التزام حكومي بتحقيق حياة كريمة لكبار السن من خلال استراتيجيات شاملة

وطنا اليوم:رعت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، جلسة نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الإسكوا وبرنامج شامل، أمس الأحد، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن (2025-2030) التي أقرها مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الحياة الكريمة لكبار السن عبر ثمانية مجالات: الحماية الاجتماعية، الرعاية الصحية والاجتماعية، المشاركة بين الأجيال، الوقاية من العنف، البيئة الداعمة، القاعدة المعرفية، والتنسيق المؤسسي.
وفق الإحصاءات، ارتفع عدد كبار السن فوق 60 عاما في الأردن إلى 625,750 نسمة عام 2023، بنسبة 5.5% من السكان، بينما تراجعت مشاركتهم الاقتصادية إلى 2.6%.
ووفقا لبيانات عرضت خلال الجلسة فإن أبرز التحديات الصحية في الأردن تتمثل بارتفاع معدل انتشار السكري بين كبار السن 32%، وضغط الدم 40.6%، بينما يعاني 14.4% منهم من الزهايمر.
وتركز الاستراتيجية على توسيع التأمين الصحي ليشمل العلاج الطبيعي والأطراف الاصطناعية والعناية التلطيفية، وتحسين ظروف المعيشة، إضافة لتعزيز مشاركة كبار السن في المجتمع، وتوفير بيئة صديقة لهم تشمل النقل والإسكان، وإطلاق أندية نهارية لكبار السن في جميع المحافظات”.
وقالت بني مصطفى إن الاستراتيجية تأتي استكمالًا لجهود الحكومة في توفير حياة كريمة لكبار السن، وتهدف إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة”، مؤكدة “السعى لتعزيز البيئة التمكينية الداعمة لكبار السن، وضمان شمولهم في برامج الحماية الاجتماعية”.


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