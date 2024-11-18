عمان الأهلية تشارك بالمؤتمر الأردني الدولي التاسع للهندسة المدنية

وطنا اليوم:شاركت كلية الهندسة في جامعة عمان الأهلية بفعاليات المؤتمر الأردني الدولي التاسع للهندسة المدنية الذي انعقد قبل أيام في فندق الرويال – عمان، حيث حضر المؤتمر ممثلا عن جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور بشار الطراونة عميد كلية الهندسة (رئيس شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين) ، والدكتورة تقوى الحديدي رئيس قسم الهندسة المدنية ، وعدد من المهندسين في قسم الهندسة المدنية.
وقد ناقش المؤتمر موضوع “نحو المرونة والاستدامة في الهندسة المدنية”، وتضمن عدداً من المحاور الهامة من بينها:
· التكيف مع التغير المناخي وإعادة استخدام المياه المعالجة.
· إدارة الموارد المائية واستدامتها في الأردن.
· تقييم وإعادة تأهيل المباني واستدامتها.
· تعزيز مقاومة الزلازل للمنشآت الخرسانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
· استخدام مواد وتقنيات بناء صديقة للبيئة لتحقيق مدن مستدامة وخضراء.
· دراسة أثر تطبيق مشروع الباص السريع على الواقع المروري.
· إدارة المخاطر في مشاريع البناء باستخدام عقود “فيديك”.
وجاءت مشاركة الكلية كجزء من جهود الجامعة لتعزيز وتطوير البحث العلمي والتفاعل مع قضايا الهندسة المدنية المعاصرة على المستويين المحلي والدولي.