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عمان الأهلية تشارك بالمؤتمر الأردني الدولي التاسع للهندسة المدنية

5 ساعات ago
عمان الأهلية تشارك بالمؤتمر الأردني الدولي التاسع للهندسة المدنية

وطنا اليوم:شاركت كلية الهندسة في جامعة عمان الأهلية بفعاليات المؤتمر الأردني الدولي التاسع للهندسة المدنية الذي انعقد قبل أيام في فندق الرويال – عمان، حيث حضر المؤتمر ممثلا عن جامعة عمان الاهلية الأستاذ الدكتور بشار الطراونة عميد كلية الهندسة (رئيس شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين) ، والدكتورة تقوى الحديدي رئيس قسم الهندسة المدنية ، وعدد من المهندسين في قسم الهندسة المدنية.
وقد ناقش المؤتمر موضوع “نحو المرونة والاستدامة في الهندسة المدنية”، وتضمن عدداً من المحاور الهامة من بينها:

· التكيف مع التغير المناخي وإعادة استخدام المياه المعالجة.

· إدارة الموارد المائية واستدامتها في الأردن.

· تقييم وإعادة تأهيل المباني واستدامتها.

· تعزيز مقاومة الزلازل للمنشآت الخرسانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

· استخدام مواد وتقنيات بناء صديقة للبيئة لتحقيق مدن مستدامة وخضراء.

· دراسة أثر تطبيق مشروع الباص السريع على الواقع المروري.

· إدارة المخاطر في مشاريع البناء باستخدام عقود “فيديك”.

وجاءت مشاركة الكلية كجزء من جهود الجامعة لتعزيز وتطوير البحث العلمي والتفاعل مع قضايا الهندسة المدنية المعاصرة على المستويين المحلي والدولي.


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