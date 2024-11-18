إعلان الطوارئ المتوسطة في عمّان

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الاثنين للتعامل مع الحالة الجوية.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

وتدعو الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعت لضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وتهيب أمانة عمان بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

أخذ الحيطة والحذر

ودعت مديرية الأمن العام إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع وذلك بالابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

كما دعت المديرية سائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات نتيجة هطول الأمطار وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب في بعض المناطق.

وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة تفقد وسائل التدفئة، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر في حال استخدامها.

وشددت المديرية على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

تفاصيل المنخفض الجوي:

يتأثر الأردن الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق تركيا، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس مائلا للبرودة، وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً في أغلب المناطق.

ويتوقع بحسب إدارة الأرصاد الجوية، هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في الشمال وأجزاء من المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد أحياناً في الشمال، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويستمر الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً ومائلا للبرودة في أغلب المناطق الثلاثاء، مع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في الشمال وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحياناً خاصة في الشمال، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

يطرأ ارتفاع بشكل طفيف على درجات الحرارة الأربعاء، مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة الخميس، مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.