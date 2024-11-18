%17.4 نسبة ارتفاع زوار مدينة أم الجمال خلال 9 شهور

وطنا اليوم:بلغ عدد زوار موقع أم الجمال الأثري منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي 17,579 زائرا منهم 16,589 أردنيا و990 أجنبيا، فيما بلغ للفترة ذاتها من العام الماضي 14,974 زائرا منهم 13,494 أردنيا و1,480 أجنبيا.

وبحسب بيانات رسمية ارتفع عدد زوار موقع أم الجمال الأثري الذي أدرج على لائحة التراث العالمي “اليونسكو” 17.4% وذلك مقارنة بالشهور التسعة الأولى من العامين 2023 و2024.

وأدرجت مؤخرا لجنة اليونسكو للتراث العالمي، موقع أم الجمال الأثري في قائمة التراث العالمي ليضاف إلى 6 مواقع أردنية مسجلة في قائمة التراث العالمي، وهي البترا، قصير عمرة، موقع أم الرصاص، وادي رم، والمغطس والسلط.

فيما بلغ الدخل السياحي خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 ما قيمته 5,571.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.3% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.

ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.0%، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.

وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 4.9 % والعرب بنسبة 10.9%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 54.3% و38.6% و20.4% على التوالي.

يشار إلى أنه انطلقت السبت الماضي، أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال من خلال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع بلدية أم الجمال، وفقا للمستشار الإعلامي علي عضيبات.