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14 اصابة بتدهور باص كوستر على طريق الرمثا

18 نوفمبر 2024
14 اصابة بتدهور باص كوستر على طريق الرمثا

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري الصادر عن ادارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بإصابة 14 شخصا بحادث تدهور لباص “كوستر” صباح الاثنين على طريق مستشفى الملك المؤسس باتجاه الرمثا، مما أدى إلى انقلابه.
وأضاف أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كما أعلن التقرير عن التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طريق المطار، حيث أسفر الحادث عن إصابة واحدة.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحادث وتسهيل حركة المرور في المنطقة.
يذكر أن إدارة السير تحث السائقين على توخي الحذر والانتباه أثناء القيادة، خاصة في الظروف الجوية أو الطرق المزدحمة.
دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب المنخفض الجوي المتوقع، محذرة من المخاطر المحتملة جراء تساقط الأمطار وتدني الرؤية بسبب الضباب.
وأكدت على ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول، وعدم المجازفة بعبورها سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام.


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