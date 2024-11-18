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البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

18 نوفمبر 2024
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم 32 لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار، الاثنين.
ووفق بيانات البنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 19 تشرين ثاني 2027، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 19 تشرين الثاني 2024.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.
فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.


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