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مقتل 3 جنود عراقيين بانفجار شمالي البلاد

18 نوفمبر 2024
مقتل 3 جنود عراقيين بانفجار شمالي البلاد

وطنا اليوم:قتل 3 من قوات الجيش العراقي، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة، بمحافظة كركوك شمالي البلاد.
وقال مصدر عسكري عراقي، إن عبوة ناسفة، انفجرت قرب أحد الأبار النفطية، بمنطقة بلكانة بقضاء طوز خورماتو، خلال استهدافها تجمع للقوات العسكرية العراقية، جنوبي كركوك، 270 كم شمالي البلاد.
وأضاف أن العبوة الناسفة تسببت بمقتل 3 منتسبين في الجيش، وتم نقل جثمانهم إلى الطب العدلي، مؤكدا أن القوات الأمنية قامت بتطويق المكان، وفتح تحقيق لمعرفة الجهة التي زرعت العبوة الناسفة.


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