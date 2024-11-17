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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور

ساعتين ago
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور

وطنا اليوم_عمان 17 تشرين الثاني 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل الزرعيني، بوفاة الدكتور فتحي الزرعيني، وإلى عشيرة البقور بوفاة الحاج صالح الكايد البقور، شقيق اللواء المتقاعد مصلح الكايد البقور.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم آل الزرعيني وعشيرة البقور، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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