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المعايطة : الانتخابات جزء من مسار التحديث السياسي

ساعة واحدة ago
المعايطة : الانتخابات جزء من مسار التحديث السياسي

وطنا اليوم_قال المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة، أن الهيئة تسلمت اليوم التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات.

 

وبين المعايطة في تصريح لقناة المملكة؛ ان التقرير يشمل الرقابة على جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من صدور الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات وتحديد موعدها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، وعرض الجدول والترشح الطعون وصولا إلى يوم الاقتراع واعلان النتائج.

 

واضاف المعايطة ان الهيئة قامت بتطبيق القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية، وعملت على تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما فيها قطاع المرأة والشباب، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة حيث عملت على تسهيل مشاركتهم وممارستهم لحقهم في الاقتراع.

وبين المعايطة ان إجراء الانتخابات في الأردن في هذه الظروف هو دليل على استقرار الأردن، حيث تعتبر هذه الانتخابات جزء من مسار التحديث السياسي، والذي يهدف إلى الوصول إلى برلمان حزبي بالكامل، وأن تكون هناك أحزاب برامجية تعمل على تطوير الحياة السياسية دون التدخل بشؤونها الداخلية، وأن تقنع المواطن انه لا بديل عن العمل المنظم القائم على البرامج.


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