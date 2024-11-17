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منتخب النشامى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت

3 ساعات ago
منتخب النشامى يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت

وطنا اليوم:واصل المنتخب الوطني تدريباته الفنية والبدنية بالكويت، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض عند 9:15 مساء الثلاثاء 19 تشرين الثاني، على ستاد جابر الأحمد الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.
وكان وفد النشامى وصل ظهر الجمعة 15 تشرين الثاني، إلى الكويت، بعد المباراة التي جمعته مع نظيره العراقي بالبصرة وانتهت بالتعادل بدون أهداف، حيث أقام حصة تدريبية استشفائية بصالة الألعاب الرياضية بمقر إقامته، قبل أن يواصل تدريباته الفنية والبدنية مساء السبت على ملعب جابر الأحمد التدريبي.
‎وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يستقر النشامى بوصافة المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن العراق بذات الرصيد 8 نقاط، خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ 13، فيما يستقر المنتخب العماني رابعا بـ 6، ثم الكويت بـ 3، وفلسطين سادسا بنقطتين.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.


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