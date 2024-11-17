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هيفا وهبي بإطلالة مثيرة في باريس بعد غياب طويل

ساعتين ago
هيفا وهبي بإطلالة مثيرة في باريس بعد غياب طويل

وطنا اليوم:نشرت الفنانة هيفا وهبي صورًا جديدة عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، وذلك بعد غياب طويل عن منصات التواصل الاجتماعي بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأطلت هيفا بفستان مثير باللونين الأسود والأبيض، مع فتحة جانبية، خلال حفل خاص أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها الجذابة.
وانهالت التعليقات من متابعيها الذين أثنوا على جمال إطلالتها، حيث علق أحدهم قائلًا: “اشتقنا لهالطلة الحلوة، قمر كالعادة وملكة جمال الكون”.
ويُذكر أن هيفا كانت قد أعلنت سابقًا عن استعدادها لإحياء حفل رأس السنة في فندق “بلازو فيرساتشي” في دبي .


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