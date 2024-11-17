مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر بمعارك شمال غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة نقيب وجندي من لواء كفير في معارك بشمال قطاع غزة، كما أصيب جندي آخر بجراح خطيرة.

ووفقا لبيان الجيش فإن القتلى هما قائد فصيلة في كتيبة نحشون (90)، لواء كفير، والآخر مقاتل في ذات الكتيبة.

يذكر أن الضابط القتيل هو ابن أخ رئيس الأركان السابق وعضو المجلس الحربي السابق غادي آيزنكوت، وقد قتل ابنه وابنا أخيه، فيما أصيب ابن أخته بجراح خطيرة في معارك القطاع.

كما ذكرت صحيفة هآرتس أن 27 ضابطا وجنديا للاحتلال قُتلوا في شمال قطاع غزة، بينهم قائد اللواء 401 المدرع وقائد الفرقة 52، منذ بدء العملية البرية الأخيرة في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جباليا.