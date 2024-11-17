النائب الصقور يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

وطنا اليوم:يعقد مجلس النواب، الاثنين، أولى جلساته التشريعية، تزامنا مع افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان)، إذ تبدأ جلسة النواب بعد جلسة مجلس الأعيان مباشرة.

ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات؛ فإن تساووا فالأكبر سنا بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس سنداً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعليه، فإن النائب مجحم الصقور يترأس الاثنين أولى جلسات مجلس النواب بحكم أقدميته.

وتتلى بعد ذلك آيات من القرآن الكريم، سنداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (2) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تليها تلاوة الإرادات الملكية السامية.

وتتضمن الإرادات الملكية إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 18/11/2024، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتباراً من يوم الأثنين الموافق للثامن عشر من شهر تشرين الثاني سنة 2024 ميلادية.

يلي ذلك، تلاوة كتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (ت ه/5/4/2350) تاريخ 15/9/2024 ، والمتضمن نتائج انتخابات مجلس النواب العشرين لسنة 2024، ثم تلاوة الإجازات والاعتذارات.

ويحلف أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي بدون زيادة أو نقصان بنص “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة، وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام”.

ويلي ذلك انتخاب المكتب الدائم سنداً لأحكام الفصلين (الثالث والسادس) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ ويشمل انتخاب رئيس المجلس، انتخاب النائبين الأول والثاني للرئيس، وانتخاب مساعدي الرئيس بقائمة واحدة، ثم انتخاب لجنة الرد على خطبة العرش سندا لأحكام المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

عقب ذلك، يجري انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وهي لجان:

أ- اللجنة القانونية.

ب- اللجنة الماليـة.

ج- لجنة الاقتصاد والاستثمار.

د- لجنة الشؤون الخارجية.

هـ- اللجنة الإدارية.

و‌- لجنة التربية والتعليم.

ز‌- لجنة الشباب والرياضة والثقافة.

ح‌- لجنة التوجيه الوطني والإعلام.

ط- لجنة الصحة والغذاء.

ي- لجنة الزراعة والمياه.

ك- لجنة البيئة والمناخ.

ل‌- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان.

م‌- لجنة الطاقة والثروة المعدنية.

ن‌- لجنة الخدمات العامة والنقل .

س- لجنة السياحة والآثار.

ع- لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ف- لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان.

ص- لجنة المرأة وشؤون الأسرة.

ق‌- لجنة الريف والبادية.

ر- لجنة فلسطين.