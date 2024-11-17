كلية طب الأسنان في “الهاشمية” تلتقي دفعة “تاج” من الطلبة المستجدين

وطنا اليوم_نظّمت كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية لقاءً تعريفياً بطلبتها الجدد، والذي أُطلق عليها اسم دفعة تاج، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور زياد الدويري، ونائب العميد الدكتور جهاد الزيود، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

ورحب الدكتور الدويري بالطلبة الجدد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية في كلية طب الأسنان، داعياً إلى التميز الأكاديمي للوصول إلى درجة عالية من التعليم والتدريب في ظل التزام الكلية بتوفير بيئة تعليمية متميزة وداعمة، وتوفير الفرص التدريبية الداعمة لمسيرة الطلبة، وتشجع على الابتكار والتفوق والتأكيد على أهمية المرحلة الدراسية في بناء مستقبل الطلبة المهني وكذلك أهمية المشاركة في الانشطة اللامنهجية بهدف بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وأشار الدكتور الدويري الى دور الكلية في تقديم خدمات الرعاية الصحية السنية للمجتمع المحلي في منطقة إقليم الوسط من خلال العيادات التعليمية والاستشارية في تخصصات طب الاسنان في مبنى العيادات التعليمية الذي سيتم إنشاؤه في الحرم الجامعي، وأضاف بأن المرحلة الحالية تشهد استكمال تجهيز مختبرات علوم طب الاسنان الاساسية والمرحلة ما قبل السريرية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات التعليمية.

وعَرض الدكتور الزيود الخطة الدراسية والاسترشادية وتعليمات منح درجة دكتور في طب وجراحة الاسنان مؤكدا على ضرورة معرفة الطلبة بالقواعد المهمة لطلبة المرحلة التأسيسية بهدف استكمال متطلبات النجاح.

ممثل كلية طب الأسنان في مجلس الطلبة السابع عشر الطالب ماهر الدعجة تحدث عن المهام والخدمات والنشاطات والمبادرات الطلابية والإنسانية التي يقوم بها المجلس تحت مظلة عماد شؤون الطلبة والتي من شأنها اثراء الحياة الجامعية للطلبة

وأشتمل اللقاء على فقرات ارشادية وتوعوية تفاعلية، وعرض فيديو أعدته قناة المملكة عن الكلية والهيئة التدريسية، وانتهى بزيارة تعريفية للمبنى ومختبرات ما قبل المرحلة السريرية، بهدف تيسير انتقالهم إلى البيئة الجامعية الجديدة.

يُذكر بأن كلية طب الأسنان استحدثت في الجامعة الهاشمية عام 2023، بأحدث الخطط الدراسية العالمية، وأحدث القاعات الصفية والمختبرات والتجهيزات التعليمية والمعدات الرقمية وتعد الكلية الثالثة في الجامعات الرسمية في الأردن التي تمنح درجة دكتور في طب وجراحة الفم الأسنان.