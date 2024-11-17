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الملك يؤكد مضي الأردن قدما في تنفيذ مسارات التحديث رغم تحديات المنطقة

17 نوفمبر 2024
الملك يؤكد مضي الأردن قدما في تنفيذ مسارات التحديث رغم تحديات المنطقة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات زيليانا زوفكو.
وأكد جلالته خلال اللقاء مضي الأردن قدما في تنفيذ مسارات التحديث، رغم تحديات المنطقة، مبينا أن الانتخابات النيابية الأخيرة هي المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تدريجية للتحديث السياسي، القائم على تشجيع العمل الحزبي البرامجي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.
وثمن جلالة الملك بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، جهود الاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية، ودعمه المستمر لجهود التنمية في المملكة في مختلف المجالات.
وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، والمساعي المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، والجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة.
بدورها، أشادت رئيسة البعثة بجهود التحديث السياسي في المملكة، ومنها إجراء الانتخابات لمجلس النواب العشرين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف كاتزيسافاس.


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